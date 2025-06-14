Azerbaycan ve İran arasında kritik görüşme

AA

İsrail’in İran’ın çeşitli kentlerine düzenlediği saldırıların ardından bölgedeki gerilim en üst seviyeye yükseldi.

İki ülkede de kaos havası hakimken, Azerbaycan ve İran arasında dikkat çeken bir diplomatik temas gerçekleşti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü.

KRİTİK TELEFON GÖRÜŞMESİ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov ve Erakçi görüşmesinde, İsrail'in İran'a saldırıları sonrası bölgede oluşan durum ele alındı.

İranlı Bakan Erakçi, İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılar ve buna karşılık İran'ın attığı adımlar hakkında bilgi verdi.

"DİPLOMATİK YOLLARLA ÇÖZÜLMELİ"

Bakan Bayramov, bölgedeki gerginliğin artmasından duyduğu endişeyi ifade ederek, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile sivillerin hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziyelerini iletti.

Nükleer tesisler çevresindeki durumun ciddi endişe doğurduğunu belirten Bayramov, mevcut sorunların yalnızca uluslararası hukukun norm ve ilkelerine uygun şekilde, diyalog ve diplomatik yollarla çözülmesinin önemine dikkati çekti.

"AZERBAYCAN TOPRAKLARININ İRAN'A KARŞI KULLANILMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Bayramov, Azerbaycan topraklarının herhangi bir ülke tarafından üçüncü bir ülkeye, özellikle de dost ve komşu İran'a karşı kullanılmasının mümkün olmadığını kaydetti.

İran hava sahasının kapalı olması sebebiyle, farklı ülkelerin ve İran vatandaşlarının Azerbaycan'ın kara sınırından geçiş sağladığı hatırlatılan görüşmede, çatışmanın daha geniş bir coğrafyaya yayılma riskine karşı diplomatik çabaların yeniden canlandırılmasının önemi vurguland