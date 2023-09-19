Azerbaycan'dan Karabağ çağrısı: Kukla rejim kendini feshetmeli
AA & Ensonhaber

Bakü yönetimi, Dağlık Karabağ'da yürütülen antiterör operasyonunu değerlendirdi.

Operasyon, Ermeni silahlı kuvvetlerinin birimlerinin silahsızlandırılmasını amaçlıyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, devam eden askeri hareketlilikle ilgili açıklama yaptı.

Karabağ çağrısı

Hacıyev, "Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki yasa dışı bölücü kukla rejim kendini feshetmeli." dedi.

Hacıyev ayrıca, "Ermeni silahlı güçleri silahsızlandırılmalıdır." diye konuştu.

"Ermeni sivillerin hakları sağlanacak"

Karabağ’daki Ermeni asıllı sivillerin hakları ve güvenliklerine de değinen Hacıyev, şöyle dedi:

(Haklar) Azerbaycan Anayasası ve uluslararası yükümlülükler çerçevesinde sağlanacaktır.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev

Sivillere zarar verilmiyor

Hacıyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yasa dışı ayrılıkçı kukla rejim kendini feshetmeli ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde konuşlanmış Ermeni silahlı kuvvetleri silahsızlandırılmalı.

Azerbaycan meşru askeri hedefler için hassas güdümlü mühimmat kullanıyor ve sivillere zarar verilmesini kesinlikle önlüyor.

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