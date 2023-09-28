Azerbaycanlı pilotlar çizdi: Har-ı Bülbül Azerbaycan Hava Yolları pilotları, şehitlerin aziz hatırasının sembol çiçeğini gökyüzünde çizdi.

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AA & Ensonhaber

Azerbaycanlı pilotlar, gökyüzünde anlamlı bir görüntüye imza attı.

Kendi toprakları için savaşırken şehit düşen Azerbaycanlı askerlerin anısına Har-ı Bülbül çizildi.

Şehit askerlerin aziz hatırasının sembolü

Azerbaycan Hava Yolları pilotları, Azerbaycan topraklarının özgürlüğü uğruna şehit olan askerlerin aziz hatırasının simgesi olan çiçeğin ana hatlarını çizdi.

Muhteşem görüntü, Azerbaycan Havayolları'nın Laçin Airbus A320neo'su tarafından oluşturuldu.

Şuşa'da yetişen çiçek

Söz konusu çiçeğin çizilme anı ve sonrasında ortaya çıkan görüntü anbean radara yansıdı.

Har-ı Bülbül, Şuşa kentinde yetişen bir çiçek türü olarak biliniyor. Çiçek, vatan mücadelesinde can veren şehitlerin simgesi olarak kullanılıyor.

Antiterör operasyonunda 192 asker şehit oldu

Azerbaycan'ın Karabağ'daki antiterör operasyonu, Ermenistan'ın geri adımı sonrasında ateşkesle sonuçlandı.

Operasyon, yaklaşık 24 saat sonra silahlı grupların teslim olmalarının ardından sona erdi.

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı, "Yerel terörle mücadele tedbirleri sırasında Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri’nin 192 askeri şehit oldu." açıklamasında bulundu.