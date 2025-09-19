Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri çıktı! İşte 6 öngörüsü...

Her yılın sonunda gündeme gelen Baba Vanga kehanetleri, 2026 yılı için merak konusu oldu.

Yıllar sonra bile öngörüleriyle gündemde kalmayı başaran ünlü Bulgar kahin Baba Vanga'nın kehanetleri yine dikkatleri çekti.

2026 yılına dair tahminleri, şimdiden hem bilim dünyasında hem de sosyal medyada büyük merak uyandırdı.

Doğal afetlerden teknolojik gelişmelere, olası küresel çatışmalardan insanlık için kritik dönüşümlere kadar pek çok iddia, insanları gelecek hakkında düşünmeye zorluyor.

Peki, Baba Vanga 2026 kehanetleri nelerdir? İşte, ilginç öngörüleri...

BABA VANGA 2026 KEHANETLERİ

1- Baba Vanga, 2026 yılında büyük uluslararası gerilimlerin yükseleceğini öngörüyor.

Özellikle Çin-Tayvan gerilimi ve ABD ile Rusya arasında olası çatışmaların Üçüncü Dünya Savaşı’na zemin hazırlayabileceği iddia ediliyor.

2- Büyük depremler ve volkanik patlamalar bekleniyor.

İklim değişikliğine bağlı felaketler, dünyanın farklı bölgelerini ciddi şekilde etkileyecek.

Ekosistemler zarar görebilir ve bu durum büyük göç dalgalarına yol açabilir.

3- Yapay zekanın kontrolü ele alacağı öngörülüyor.

4- Kasım 2026’da Dünya atmosferine devasa bir uzay gemisi girecek ve insanlıkla ilk teması kuracak.

5- Baba Vanga, 2026’da insanlık ile uzaylılar arasında önemli bir karşılaşma yaşanacağını iddia ediyor. Bu olay, insanlık için tarihî ve dönüştürücü bir deneyim olarak yorumlanıyor.