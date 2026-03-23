BAE: İran’dan fırlatılan 7 balistik füze ile 16 İHA etkisiz hale getirildi

Orta Doğu gerilim hattı...

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail, İran savaşı 24. gününde devam ediyor.

Çevre coğrafyaları içine alarak devam eden savaşta yeni açıklamalar sürüyor.

16 İHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İran, ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak Körfez ülkelerini hedef almaya devam ediyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Hava savunma sistemleri, bugün İran’dan fırlatılan 7 balistik füze ve 16 insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdi." denildi.

Yapılan açıklamada, "İran’ın açık saldırganlığının başlamasından bu yana BAE hava savunması, 352 balistik füze, 15 seyir füzesi ve bin 789 İHA’yı etkisiz hale getirdi.

Saldırılar sonucunda, görevlerini yerine getirirken 2 asker hayatını kaybetti. Ayrıca Pakistan, Nepal, Bangladeş ve Filistin uyruklu 6 kişi de yaşamını yitirdi." ifadeleri kullanıldı.

MİSİLLEME SALDIRILARI DEVAM EDECEK

Saldırıların başlamasından bu yana 161 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Yaralanmalar hafif, orta ve ağır düzeylerde gerçekleşti. Yaralılar arasında BAE, Mısır, Sudan, Etiyopya, Filipinler, Pakistan, İran, Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka, Azerbaycan, Yemen, Uganda, Eritre, Lübnan, Afganistan, Bahreyn, Komorlar, Türkiye, Irak, Nepal, Nijerya, Umman, Ürdün, Filistin, Gana, Endonezya, İsveç ve Tunus vatandaşları bulunuyor. Savunma Bakanlığı, her türlü tehdide karşı tam hazırlıklı olduklarını vurgulayarak, devletin egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını koruyacak şekilde her türlü girişime kararlılıkla karşılık verileceğini ve ulusal çıkarların savunulacağını açıkladı.