BAE: İsrail'in, Suriye'ye yönelik saldırıları uluslararası hukukun ihlalidir

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BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Suriye topraklarına yönelik mükerrer saldırılarının en şiddetli şekilde kınandığı ifade edildi.

"SURİYE'NİN EGEMENLİĞİNE YAPILMIŞ SALDIRILAR"

Açıklamada saldırıların, Suriye'nin egemenliğine yapılmış bir saldırı olduğu belirtilerek, uluslararası hukukun ve İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Çekilme Anlaşması'nın ihlali anlamına geldiği vurgulandı.

"GERGİNLİĞİ ARTIRIYOR, BARIŞI ENGELLİYOR"

Bu tür saldırıların, bölgedeki gerginliği daha da tırmandırdığı aktarılan açıklamada, saldırıların uluslararası toplumun barış ve istikrarı sağlama yönündeki çalışmalarını engellediğinin altı çizildi.

İsrail ordusu, gece yarısı Suriye'nin başkenti Şam ile Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra illerine hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail, dün de Şam'daki Devlet Başkanlığı Sarayı yakınlarına saldırıda bulunmuştu.