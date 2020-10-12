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- BAE'den gönderilen ilk kargo gemisi İsrail'e ulaştı
BAE'den gönderilen ilk kargo gemisi İsrail'e ulaştı
İlişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e gönderilen ilk kargo gemisi, Hayfa limanına geldi.
- AA
- 12.10.2020 - 12:00
Tel Aviv ile Abu Dabi arasında ilişkilerin normalleştirilmesiyle BAE'den yola çıkan MCS PARIS isimli kargo gemisinde; demir, yangın söndürme, temizlik ve elektronik malzemeleri yer alıyor.
HAFTADA BİR GÖNDERİLECEK
Anlaşma sonrası Tel Aviv ile ticareti geliştirmeyi amaçlayan BAE'den, İsrail'e haftada bir kargo gemisinin gönderilmesi hedefleniyor.
İsrail ile BAE, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşmasını imzalamıştı.
BAE'den gönderilen ilk kargo gemisi İsrail'e ulaştı VİDEO