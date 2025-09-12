BAE’den İsrail’e "Katar" tepkisi: İsrailli diplomat bakanlığa çağrıldı

İsrail ordusu 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ve 4 Hamas üyesi ile bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

BAE, İSRAİL BÜYÜKELÇİSİNİ BAKANLIĞA ÇAĞIRDI

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail’in saldırısına tepki gösterdi.

BAE Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail’in Abu Dabi Büyükelçi Yardımcısı David Ohad Horsandi’nin bakanlığa çağrıldığı bildirildi.

"KÖRFEZ GÜVENLİK YAPISINA YAPILMIŞ BİR SALDIRIDIR"

Açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Uluslararası İşbirliği Bakanı Rim el-Haşimi, İsrail Büyükelçi Yardımcısı David Ohad Horsandi’yi, Katar Devleti’ni hedef alan açık ve korkakça İsrail saldırısını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun düşmanca açıklamalarını güçlü bir şekilde kınamak ve reddetmek üzere çağırdı." denildi.

Açıklamaya göre Rim el-Haşimi, "Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi bir devlete yönelik her türlü saldırganlık, kolektif Körfez güvenlik yapısına karşı yapılmış bir saldırıdır." dedi.