Bakan Fidan, Al Sani ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle görüştü

AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli isimlerle bir araya geldi ve görüşmeler gerçekleştirdi.

GAZZE VE SURİYE GÖRÜŞÜLDÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze ve Suriye konuları hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Bakan Fidan'ın, Hamas Siyasi Büro üyeleriyle yaptığı telefon görüşmesinde de Gazze'de ateşkes sağlanmasına dönük çalışmalar ele alındı.