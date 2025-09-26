Balkanlar yolcularına uyarı: Bu bölgede tekerlekli valizler yasaklandı

Hırvatistan’ın turizm cenneti Dubrovnik, tarihi dokusunu korumak için turistlere yeni düzenlemeler getiriyor.

Şehir yönetimi, özellikle tarihi merkezde kullanılan tekerlekli valizlerin yarattığı gürültü nedeniyle bir yasa tasarısı hazırladı.

Yerel halk, yıllardır tarihi taş kaldırımlarda tekerleklerin çıkardığı sürekli sesten rahatsız olduklarını belirtiyor.

Yetkililer, yeni uygulamanın hem sakinlerin huzurunu sağlamayı hem de turistlerin daha bilinçli seyahat etmesini amaçladığını açıkladı.

TEKERLEKLİ VALİZLER YASAKLANDI

Portal 6’da yer alan habere göre, UNESCO dünya mirası listesinde yer alan Dubrovnik’te, belediye tarihi sokaklarda tekerlekli valiz kullanımını yasakladı. Yetkililer, uygulamanın amacını gürültü kirliliğini azaltmak ve yerel halkın yaşam kalitesini korumak olarak açıkladı.

Artık gezginler, geleneksel çantalarını şehir girişinden otellerine veya dairelerine manuel olarak taşımak zorunda. Bu süreci kolaylaştırmak için birçok otel özel bagaj transfer hizmeti sunuyor; ziyaretçiler bagajlarını yetkili noktalara bırakıyor, otel ekipleri ise odalarına ulaştırıyor. Bu sayede hem kurallara uyuluyor hem de sakinlerin rahatsız edilmesi önleniyor.

Hükümet yetkilileri, girişimin yerel tarih ve kültürün takdirini güçlendirdiğini, ziyaretçilere daha bilinçli bir deneyim sunduğunu belirtiyor. Yetkililer, Dubrovnik’i ziyaret edeceklerin planlama yaparak hareket etmelerini tavsiye ediyor.