Balkanlar'da 6 ülkede artan gıda fiyatlarına tepki: 1 günlük boykot başlatıldı

İHA

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Slovenya, Hırvatistan ve Kuzey Makedonya'da halk, son dönemde artan gıda fiyatlarına tepkili.

Bu kapsamda, tüketici derneklerinin organizasyonuyla sosyal medyadan boykot kampanyası başlatıldı.

Boykot sebebiyle vatandaşlardan bugün marketlere gitmemeleri istendi.

BOYKOT HAREKETİ HIRVATİSTAN'DA GEÇEN HAFTA BAŞLADI

Geçen hafta Hırvatistan'da başlayan boykot hareketi; Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Slovenya ve Kuzey Makedonya'da halk tarafından benimsendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da sabah saatlerinde marketlerin boş olduğu gözlemlenirken, boykot edilmesi çağrısında bulunulan kafelerin hizmet vermeye devam ettiği görüldü.

MARKETLER BOŞ KALDI

Sırbistan'da da tüketici dernekleri, vatandaşlara bugün için marketlerden alışveriş yapmamaları çağrısında bulundu.

Karadağ'da marketler, vatandaşların boykotu nedeniyle boş kaldı. Karadağ Başbakanı Milojko Spajic de halkı anladığını ve kendisinin de boykota destek verdiğini açıkladı.

Slovenya'da sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarda, vatandaşlardan yüksek fiyatları protesto etmek için marketleri boykot etmesi istendi.

BİRÇOK ÜRÜNDE FİYAT İNDİRİMİNE GİDİLDİ

Hırvatistan'da geçen hafta yapılan boykotun kapsamı bu hafta genişletildi.

Ülkede marketlerin yanı sıra alışveriş merkezleri de boş kaldı. Ülkedeki bazı marketler, boykot sonrası birçok üründe fiyat indirimi yapıldığını açıkladı.

YASALARA UYMAYAN İŞLETMELERE CEZA

Kuzey Makedonya'da ise sivil toplum kuruluşları, fiyatlardaki artışlar sebebiyle marketleri boykot etme çağrısı yaptı.

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, yaptığı açıklamada, marketlerin denetleneceğini, yasalara uymayan işletmelere ceza verileceğini aktardı.