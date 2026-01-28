Balkanlarda tır şoförlerinden AB’ye geçiş tepkisi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Kuzey Makedonya’daki sınır noktalarında toplanan sürücüler, yeni sistemin mesleki faaliyetlerini olumsuz etkilediğini belirtti. Özellikle Hırvatistan–Bosna Hersek sınır kapısında yüzlerce tır ve kamyonun kontak kapatmasıyla uzun kuyruklar oluşurken, polis ekipleri trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağlamak için önlem aldı.

"KALIŞ SÜRESİ KISALDI, İŞ YAPAMAZ HALE GELDİK"

Bosna Hersek Lojistik Şirketler Birliği tarafından yapılan açıklamada, EES uygulamasıyla profesyonel sürücülerin Şengen Bölgesi’nde kalış sürelerinin ciddi biçimde azaldığı, bunun da taşımacılık sektöründe aksamalara yol açtığı ifade edildi.

Bosna Hersek Lojistik Konsorsiyumu Koordinatörü Velibor Peulic ise protestonun amacının kriz yaratmak değil, sorunlara kalıcı ve acil çözüm bulunmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

RÜKSEL'E ORTAK DÜZENLEME ÇAĞRISI

Sırbistan Sürücüler Derneği Başkanı Nedjo Mandic, Balkan ülkelerindeki taşımacılık firmalarının büyük bölümünün AB ülkeleriyle çalıştığını belirterek, Brüksel’den profesyonel sürücüler için Şengen kalış sürelerini yeniden düzenleyecek bir karar beklediklerini dile getirdi.

Yetkililer, protestolar nedeniyle tedarik zincirinde aksamalar yaşandığını bildirirken, Sırbistan Ticaret Odası Başkanı Marko Cadez, Balkan ülkelerinin ihracata bağlı günlük kaybının yaklaşık 100 milyon avroyu bulduğunu açıkladı.

90 GÜN KURALI TARTIŞMA YARATTI

Ekim 2025’te yürürlüğe giren EES kapsamında, AB üyesi olmayan ülkelerden gelen sürücüler, her 180 gün içinde en fazla 90 gün Şengen Bölgesi’nde bulunabiliyor. Kamyon şoförleri, bu sürenin uluslararası taşımacılık için yetersiz olduğunu savunarak, aksi halde nitelikli sürücülerin AB ülkelerine göç edebileceği ve yerel firmaların yok olma riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunuyor.

KUZEY MAKEDONYA'DAN GEÇİCİ FORMÜL

Kuzey Makedonya’daki taşımacılık firmalarının en büyük işveren örgütü Makam-trans, çözüm bulunana kadar ilaç, canlı hayvan ile mühimmat ve patlayıcı gibi özel nitelikli yükleri taşıyan araçların, gerekli belgeleri sunmaları halinde sınır geçişlerine izin verileceğini duyurdu.

Uluslararası otobüs taşımacılığı yapan sürücüler de yeni sistemden kaynaklanan sorunlara dikkat çekerek, taleplerinin karşılanmaması durumunda ortak protestolara katılabileceklerini açıkladı.

AB İLE DİPLOMATİK GİRİŞİM

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, konunun Eylül 2025’ten bu yana Avrupa Komisyonu gündeminde olduğunu belirterek, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşerek bölge ülkeleri ve taşımacılar için kolaylaştırıcı bir çözüm arayacaklarını söyledi.

Hafta boyunca sürmesi beklenen protestolara rağmen, sınır kapılarından diğer araçların geçişlerinin kontrollü şekilde devam ettiği bildirildi.