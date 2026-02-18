Bangladeş’te Bilal Erdoğan'a yoğun ilgi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Dakka’da düzenlenen programa katılmak için Bangladeş'e gitti.

Dakka Üniversitesi Sağlık Merkezi’nin tadilatı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından gerçekleştirildi.

BANGLADEŞLİ VATANDAŞLARIN YOĞUN İLGİSİ ALTINDA YÜRÜDÜ

Tadilat çalışmalarının yanı sıra merkeze çeşitli tıbbi ekipman desteği sağlanırken, bir ambulans da temin edildi. Yenilenen sağlık merkezinin açılış törenine Bilal Erdoğan’ın yanı sıra TİKA Başkanı Abdullah Eren ve eski milli futbolcu Mesut Özil de katıldı.

Açılış programı kapsamında düzenlenen törende Bilal Erdoğan’ın halk tarafından büyük sevgi ve ilgiyle karşılandığı görüldü.

Vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiye Bilal Erdoğan da fotoğraf taleplerini tek tek kabul ederek karşılık verdi.

O anlar kameralara yansıdı.

İLK İFTAR BANGLADEŞ'E SIĞINAN ROHİNGYALI MÜLTECİLERLE

Bilal Erdoğan, Abdullah Eren ve Mesut Özil’in, Ramazan ayının ilk iftarını Rohingyalı mültecilerle birlikte yapmak üzere 19 Şubat 2026’da Cox's Bazar’daki mülteci kamplarını ziyaret etmesi bekleniyor.

Etkinlik organizatörlerinin verdiği bilgilere göre heyet, iftar programının yanı sıra kamplardaki barınma alanlarını ve eğitim tesislerini de ziyaret edecek.

Program, Bangladeş’te faaliyet gösteren Mülteci Yardım ve Geri Dönüş Komiserliği ile TİKA tarafından organize ediliyor.

Heyet, kamplar içerisinde Türk girişimleriyle desteklenen dokuz okuldan birini de ziyaret edecek.