Donald Trump ile Keir Starmer telefonda görüştü

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan Ukrayna ve İran'a ilişkin müzakereler ile Gazze'deki durumu telefonda görüştüğü bildirildi.

İki lider, Ukrayna'da adil ve kalıcı barış sağlamak için devam eden müzakereleri ele alarak, yakın iş birliği içinde çalışılması gerektiğini yineledi.

İNSANİ YARDIM VURGUSU

Starmer görüşmede, Gazze'deki mevcut durumu ve insani yardımın daha fazla erişiminin sağlanmasının önemine değindi.

Starmer ile Trump, Orta Doğu'da istikrar ve barışı teşvik etme konusundaki ortak taahhütlerini teyit etti.

İRAN KONUSUNDA MUTABIKLAR

Cenevre'de İran'ın nükleer programı konusunda yapılan ABD-İran görüşmelerini değerlendiren liderler, İran'ın asla nükleer silah geliştirememesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

İngiltere Başbakanı Starmer ve ABD Başkanı Trump, bölgesel güvenliği artırmak için müttefikler ile ortaklar arasında yakın iş birliği içinde çalışılması gerektiğini ifade etti.