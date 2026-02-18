Sri Lanka, milletvekillerine emekli maaşı vermeyi sona erdirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'de de sık sık dile getirilen fahiş milletvekili emeklilik maaşları, bir ülkede tamamen son buldu.

Güney Asya'da bir ada ülkesi olan Sri Lanka yani resmi adıyla Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti, eski adıyla Seylan, emekli milletvekili maaşlarını kaldıran ilk ülke olarak tarihe geçti.

SEÇİM VAADİYDİ

Sri Lanka'da milletvekilleri, seçim vaatlerini yerine getirerek emekli maaşlarını iptal etti

Düzenleme sadece yeni dönem görevi sonlanacak milletvekillerini değil geçmişte milletvekilliğinden emekli olup maaş alacakları da kapsıyor.

KARAR OY BİRLİĞİ İLE ALINDI

Yasama organı, 225 üyeli Temsilciler Meclisi'nde salı günü bir araya geldi. Sri Lanka'da milletvekilliği emekliliğini kaldıran yasa, oylamada (154 oy) geniş bir katılımla kabul edildi.

"SİYASET KEMER SIKIYOR" MESAJI VERİLDİ

Bu kararla birlikte siyaset de kemer sıkıyor mesajının verilmesi amaçlandı.

EKONOMİ VE SİYASETTE NELER OLMUŞTU?

Sri Lanka'daki kriz, büyük ölçüde ekonomik yönetim hatalarının, koronavirüs salgınını yol açtığı olumsuz etkilerin ve 2019'daki terör saldırılarının turizm sektörünü yerle bir etmesinin sonucuydu. Pandemi ayrıca yurt dışında çalışan Sri Lankalıların gönderdiği döviz havalelerinin akışını da sekteye uğrattı.

Sri Lanka, Nisan 2022'de 83 milyar dolardan fazla borçla iflas ilan etti; bu borcun yarısından fazlası yabancı alacaklılara aitti. Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yardım istedi ve IMF, 2023'te 2,9 milyar dolarlık dört yıllık bir kurtarma paketi onayladı; bu paket kapsamında Sri Lanka'nın borçlarını yeniden yapılandırması gerekiyordu.

Sri Lanka'da, bir milletvekili daha önce 5 yıllık görev süresinin ardından emekli maaşı almaya hak kazanıyordu. Yeni yasa, halihazırda emekli maaşı alan veya almaya hak kazanan herkese ödeme yapılmasını durduruyor. 2024'te göreve gelen Cumhurbaşkanı Anura Kumara Dissanayake, seçim kampanyası sırasında bu uygulamaya son vereceğine söz vermişti.

Benzer bir adımda Dissanayake hükümeti, halkın talebi üzerine eylül ayında eski cumhurbaşkanlarına sağlanan ayrıcalıkları kaldırdı.

Bunlar arasında konut için devlet fonu, ödenekler, emekli maaşları ve ulaşım yer alıyordu.

Eski cumhurbaşkanları ve dul eşleri için ayrılan ofis ve personel de kaldırıldı. Şu anda hayatta olan beş eski cumhurbaşkanı ve bir dul eşi bulunmakta.