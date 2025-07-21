Bangladeş'te eğitim uçağı düştü: 18 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş'te feci kaza...

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Hava Kuvvetlerine ait F-7 tipi askeri eğitim uçağı, Dakka'nın Uttara bölgesinde düştü.

Yetkililer, uçağın bölgedeki okul kampüsüne düştüğünü, kazada 18 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

60 KİŞİ SAĞLIK MERKEZİNE SEVK EDİLDİ

Yaralıların civardaki hastanelere götürüldüğünü aktaran yetkililer, yaklaşık 60 kişinin Ulusal Yanık ve Plastik Cerrahi Enstitüsüne sevk edildiğini kaydetti.

Yetkililer, yaralıların çoğunluğunun çocuk olduğunu ve bazılarının durumunun ağır olduğunu belirtti.

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammed Yunus ise Facebook sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, can kayıplarına neden olan kazadan dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade ederek taziyede bulundu.

Yunus, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatılacağını duyurdu.