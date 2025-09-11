Banksy'nin Londra'da çizdiği resim silindi: Kimliği ortaya çıkabilir

Ünlü sokak sanatçısı Banksy, İngiltere Yüksek Mahkemesinin duvarına çizdiği "eylemciye tokmakla vuran hakim" resmiyle yeniden ortaya çıktı.

Dünyanın farklı yerlerinde yaptığı şablon tekniğindeki grafitilerle tanınan ve gerçek kimliği bilinmeyen İngiliz sokak sanatçısı Banksy, Londra'daki Yüksek Mahkemenin duvarına yaptığı yeni resmini Instagram hesabından paylaştı.

TOKMAĞIYLA EYLEMCİYE VURAN HAKİM

Banksy'nin yeni duvar resminde bir hakim, yerde yatan ve elinde boş pankart tutan bir eylemciye hakim tokmağıyla vurur halde resmedildi.

Duvar resminin tamamında siyah ve beyaz boya kullanılırken eylemcinin elindeki boş pankarta sıçrayan kan için kırmızı renk kullanıldı.

Banksy'nin resminin fark edilmesinin ardından mahkeme güvenliği, resmin önünü metal plakalarla kapattı.

FİLİSTİN'E DESTEK OLARAK YORUMLANDI

İngiliz medyasına konuşan eleştirmenler, duvar resminin Banksy'nin hafta sonu Filistin destekçisi Palestine Action grubunun yasaklanmasını protesto eden 890 kişinin gözaltına alınmasına verdiği tepki olarak yorumladı.

Gizemli sanatçı Banksy, 2023'te "Dur" yazan bir trafik tabelasına 3 drone çizmiş, eleştirmenler bunun Gazze'de ateşkes çağrısı mesajı olduğu yorumunu yapmıştı.

SİLİNSE DE SİLÜETİ DURUYOR

Çizilen resmin, bina 143 yıllık tarihi eser olduğu için silinmesine karar verildi.

Polis gözetiminde silinmeye çalışılan resim, her şeye rağmen hala silüet halinde duruyor ve seçilebiliyor.

KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKABİLİR

Hakkında dava da açılan Banksy’nin ise anonimliği tehlike altında. Ünlü sanatçının 25 yıldır sır olan kimliği açıklanabilir.