Batı medyası, çatışmalar sonrası Fransa'ya güvenli seyahati sorguladı Başkent Paris başta olmak üzere çeşitli Fransız şehirleri için peş peşe uyarılar yayınlandı. Yabancı ülke vatandaşlarından Fransa'da dikkatli olmaları istenirken, turistleri zor anların beklediğine vurgu yapıldı.

ensonhaber.com

Fransa'da 17 yaşındaki Nael M'nin polis kurşunuyla öldürülmesinin yankıları sürüyor.

Göstericiler dükkanları ve araçları hedef alırken polis, öfkeli kalabalığı dağıtabilmenin mücadelesini verdi.

Batı basını, yaşananlar sonrası belirsizliklerin hüküm sürdüğü ve turistlerin uğrak noktası olan Fransa'ya seyahat konusunda kuşkular oluştuğuna dair satırlara yer verdi.

CNN, Paris'in güvenliğini sorguladı

ABD merkezli CNN International'ın "Fransa şiddeti: Paris'i ve diğer şehirleri ziyaret etmek güvenli mi?" başlıklı haberinde, polisin genç bir erkek çocuğunu öldürmesinin ardından, şiddetli protestoların başkent Paris'i ve Fransa'nın diğer şehirlerini sardığına dikkat çekildi.

Fransa'da belirsizlik var

Kaos, yıkım ve çatışmaların başkentin çevresindeki bazı kasabalarda sokağa çıkma yasaklarına yol açtığı belirtilerek, "Şu anda protestoların ne kadar süreceği ve Fransız hükümetinin daha ne gibi önlemler alacağı belirsiz." ifadesi kullanıldı.

Çeşitli ülkelerden yayınlanan seyahat tavsiyelerinin, protestolar konusunda uyarılar içerdiği, insanlardan gelişmeleri takip etmeleri istendiği kaydedildi.

ABD'nin uyarısı: Kitlesel gösterilerden kaçının

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, olaylar sonrası yayınladığı uyarı mesajı aktarıldı:

ABD vatandaşları, şiddete dönüşebilecekleri ve çatışmalara yol açabilecekleri için kitlesel gösterilerden ve polis faaliyeti alanlarından kaçınmalı.



Bazı şehirler sokağa çıkma yasağı uyguluyor. Her zaman olduğu gibi, nerede olduğunuzu arkadaşlarınıza veya ailenize bildirmek iyi bir yöntem. Toplu taşımanın da etkilendiğini unutmayın.

İngiltere: Tavsiyelere uyun

Birleşik Krallık Dışişleri ve Milletler Topluluğu Ofisi de uyarı yayınladı. Kalabalık alanlardan uzak durulması gerektiği hatırlatılarak şöyle denildi:

Seyahat ederken medyayı takip etmeli, protestolardan kaçınmalı, operatörlerle en son tavsiyeleri kontrol etmeli ve yetkililerin tavsiyelerine uymalısınız.



Her yıl yaklaşık 17 milyon İngiliz vatandaşı Fransa'yı ziyaret ediyor. Çoğu ziyaret sorunsuz gerçekleşiyor.

New York Times: Huzursuzluk Fransa'ya yayıldı

New York Times gazetesi de protestolar hakkında bilinmesi gerekenlerle ilgili bir habere imza attı.

Paris banliyösünde 17 yaşındaki gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından huzursuzluğun tüm Fransa'ya yayıldığı vurgulandı.

Fransa'da teröre karşı dikkatli olunması isteniyor

"Fransa'ya ziyaret güvenli mi?" sorusunun yöneltildiği haberin devamında, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Fransa'ya seyahat edilmemesi hakkında tavsiyede bulunmadığı, ancak şiddeti vurgulayan ve kalabalıklardan uzak durulmasının önerildiği bir güvenlik uyarısı yayınladığı ifade edildi.

2022'de yayınlanan ve seyahat edenleri "Fransa'da terör ve iç karışıklık nedeniyle daha dikkatli olmaya" teşvik eden Bakanlık tavsiyesinin geçerliliğini korumaya devam ettiğinin de altı çizildi.

inews: Turistlerin gezinmesi zorlaşabilir

İngiltere basınından inews, "Paris'e seyahat etmek güvenli mi?" diye sordu. Kargaşaların yaşandığı noktalarda ulaşımın kesintiye uğradığı belirtilerek, "Seyahat kesintisi turistlerin gezinmesini zorlaştırabilir." ifadesi kullanıldı.

Marca: Turistler endişeli

İspanyol Marca gazetesi, "Şiddetli protestoların ortasında Fransa'yı ziyaret etmek güvenli mi?" başlığıyla çıktığı haberinde söz konusu Avrupa ülkesiyle ilgili bilinmesi gerekenleri sıraladı.

Ölümcül polis saldırısının ardından Fransa'yı saran şiddetli protestolar nedeniyle bu ülkeye gitmeyi planlayanların güvenlik konusunda endişeli olabileceği ifade edildi.

Başlıca turistik yerlerin protestolardan etkilenmediğine, ancak eylemlerin süresi ve hükümetin vereceği tepkinin belirsizliğini koruduğuna vurgu yapıldı.