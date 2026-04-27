Batı medyasında Erdoğan analizi: Putin ve Zelensky’i masaya oturtabilecek tek isim

Tüm dünya, 7-8 Temmuz’da Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi’ne kilitlendi…

NATO’nun geleceği ve olası bölünme ihtimalleri tartışılırken gözler, Türkiye’ye çevrildi.

Fransız basınından Radio France Internationale (RFI) ve Ukrayna merkezli Kyiv Post, Türkiye’nin hem Avrupa güvenliği hem de dünya barışındaki rolüne ilişkin analizler yayımladı.

“ANKARA BOŞLUĞU DOLDURABİLİR”

Fransız devlet radyosu RFI, Avrupa’nın içinde bulunduğu zor durumu değerlendirerek, ABD’nin bölgeden çekilmesiyle oluşan güvenlik boşluğunun yalnızca Türkiye tarafından doldurulabileceğini belirtti.

Analizde şu ifadelere yer verildi:

Avrupa, giderek yabancı ve güvenilmez hale gelen ABD’nin ortaya çıkardığı güvenlik boşluğunu doldurmak için Türkiye’ye yaklaşıyor. Washington’un Avrupa savunmasına bağlılığı belirsizliğini korurken, Avrupa için askeri kapasitesine ve teknolojisine bağımlı olduğu Türkiye ile iş birliğini güçlendirmekten başka seçenek kalmadı.

RFI ayrıca NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin ASELSAN ziyaretine atıfta bulunarak, Türk savunma sanayisinin Avrupa silah tedarikindeki kritik rolünün artık “huzursuz bir bağımlılık” seviyesine ulaştığını ifade etti.

“TRUMP’IN ÇÖZEMEDİĞİ DÜĞÜMÜ ERDOĞAN ÇÖZER”

Ukrayna’nın en büyük yayın kuruluşlarından Kyiv Post ise durma noktasına gelen barış görüşmelerini canlandırabilecek tek ismin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu yazdı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha’nın açıklamalarına dayandırılan haberde, Kiev’in “Trump’ın çözemediği düğümü Erdoğan’ın çözebileceğine” olan inancının öne çıktığı belirtildi.

Ukrayna tarafı, Zelensky ve Putin arasında yapılması planlanan en kritik zirve için Türkiye’yi işaret ederek şu mesajı paylaştı:

Türk tarafına özellikle bu toplantı için teklifimizi sunduk. Ukrayna, Donbas’tan çekilme gibi toprak bütünlüğünü zedeleyen şartları reddetse de; Zelensky, Putin ve Erdoğan’ın bir araya geleceği bir zirve için en doğru adres Ankara’dır.