Friedrich Merz: ABD, İran yönetimi tarafından aşağılanıyor

ABD ile İran arasında çıkmaz sokak...

İki ülke arasındaki ateşkes süreci devam ederken müzakereler konusunda hala bir ilerleme sağlanamadı.

Öte yandan diğer dünya ülkeleri de savaşın ekonomik etkileri nedeniyle gelişmeleri yakından takip ediyor.

ABD ile İran arasında savaşın sona erdirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına dönük yeni müzakerelere ilişkin belirsizlik sürerken Almanya'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

"İRANLILAR MÜZAKERE KONUSUNDA ÇOK YETENEKLİ"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bir liseye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, İran yönetiminin ABD karşısındaki durumuna ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Alman Başbakan Merz, "ABD'nin açıkça hiçbir stratejisi yok. Şu anda, özellikle İranlıların müzakere konusunda çok yetenekli ya da daha doğrusu müzakere etmeme konusunda çok yetenekli olduğu açıkça ortada. Bu yüzden ABD'nin hangi çıkış stratejisini seçtiğini göremiyorum. Bütün bir ulus, özellikle Devrim Muhafızları etkisindeki İran yönetimi tarafından aşağılanıyor, küçük düşürülüyor." dedi.

"ŞÜPHELERİMİ DAHA ÖNCE TRUMP'A İLETTİM"

Merz, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları öncesi Almanya'ya ve de Avrupalılara danışılmadığını tekrarlayarak, "Bu konudaki şüphelerimi ABD Başkanı Donald Trump'a iki kez doğrudan ilettim.

Mevcut durumun beş-altı hafta boyunca böyle devam edeceğini ve giderek daha da kötüleşeceğini bilseydim Trump'a bu endişelerimi daha da kesin bir dille söylerdim." diye konuştu.

"ABD'LİLERİN GERÇEK BİR STRATEJİSİ YOK"

Afganistan veya Irak savaşlarına dikkat çeken ve bu tür savaşlarda asıl sorunun her zaman çatışmaların nasıl sona erdirileceğine dönük bir çıkış stratejisi olduğunu belirten Friedrich Merz, "Bu tür savaşlarda sadece girmek yetmez aynı zamanda çıkmak da gerekir. Bunu Afganistan'da 20 yıl boyunca çok acı bir şekilde gördük, Irak'ta gördük. İran'a karşı savaş yanlış bir karardı. Bu nedenle en kısa sürede sona ermesini umuyorum.

Ancak, şu anda bunun gerçekleşeceğini düşünmüyorum, çünkü İranlılar açıkça beklenenden daha güçlü ve ABD'lilerin müzakerelerde gerçekten ikna edici bir stratejisi yok." değerlendirmesinde bulundu.