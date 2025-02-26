Batı Şeria'da Filistinli bir çocuk İsrail askerlerince hedef alındı

AA

İsrail, İşgal altındaki Batı Şeria'da zalim politikalarını sürdürüyor..

Son yaşanan olayda, İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Kalkilya kentinde Filistinli bir çocuk İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Filistin Kızılayından saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

16 YAŞINDAKİ FİLİSTİNLİ ÇOCUKTAN ACI HABER

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Kalkilya'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Filistinli çocuğun hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Filistinli çocuğun, hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği ifade edildi.

Filistinli çocuğun kimliğine ilişkin ise henüz bir bilgi verilmedi.

NUR ŞEMS MÜLTECİ KAMPI'NA HAVA SALDIRISI

Öte yandan, Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusunun 21 Aralık'ta Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında yaralanan Abdurrahman Nuvas adlı Filistinli genç hayatını kaybetti.

İsrail'in İHA saldırısında başından ve göğsünden yaralanan Nuvas'ın Ramallah'taki El-İstişari Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 926'ya yükseldi.