Batı Şeria'da Filistinli genci öldüren İsrailli saldırgan serbest kaldı

İsrail ordusu Gazze'de katliamlarına devam ederken Batı Şeria'da da durum çok farklı değil.

Oscar kazanan "No Other Land" belgeseline katkıda bulunmasıyla tanınan Filistinli aktivist Avde Hadalin işgal altındaki Batı Şeria'da 29 Temmuz'da silahlı saldırıya uğradı.

Hadalin, topraklarını işgal eden İsrailli Yinon Levi'nin ateş açmasıyla hayatını kaybetti.

İSRAİLLİ KATİL SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından gözaltına alınan İsrailli saldırgan serbest bırakıldı.

İsrail medyasında yayımlanan habere göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan İsrail Kudüs Bölge Mahkemesi, polisin Hadalin'i öldüren Filistin topraklarını gasbeden İsrailli Yinon Levi'nin ev hapsinin uzatılması talebini görüştü.

MAHKEME DELİLLER ZAYIF DEDİ

Mahkeme, Filistinli aktivistin Levi'nin açtığı ateş sonucu öldürüldüğüne dair "delillerin zayıfladığını" iddia etti.

Polisin gözaltı süresinin uzatılması talebini geri çeviren mahkeme, Levi'yi "olaya karışan Filistinlilerden uzak durması" koşuluyla serbest bıraktı.

"KENDİMİ SAVUNDUM DEDİ"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Filistin topraklarını gasbeden Levi'nin 29 Temmuz'da El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta'da Filistinlilerle yaşadığı arbede sırasında sağa sola rastgele ateş açtığı görüldü.

Levi'nin saldırısı sonucu "No Other Land" belgeseline katkı sunan Filistinli aktivist Hadalin hayatını kaybetmişti.

Saldırıdan sonra gözaltına alınan ve 30 Temmuz'da mahkemeye çıkarılan Levi'ye olay sırasında "kendisini savunduğu" iddia edilerek yalnızca ev hapsi verilmişti.