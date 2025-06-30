Batı Şeria’da tarım arazilerini ateşe veren İsrailliler, Filistinlilerin koyunlarını da çaldı

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrailli yerleşimciler Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Sair kasabasında Filistinlilere ait zeytinlikler, üzüm bağları ve badem ağaçlarıyla dolu yüzlerce dönüm tarım arazisini ateşe verdi.

AĞAÇLARINI KESTİLER, KOYUNLARINI ÇALDILAR

Aynı grup, kasaba sakini İbrahim eş-Şelalide’ye ait çok sayıda küçükbaş hayvanı da çalarak bölgeden uzaklaştı.

El Halil’in Mesafir Yatta bölgesindeki Susiya kasabasında ise yaklaşık 8 yıllık 200’e yakın zeytin ağacı kesildi.

7 EKİM 2023'TEN BERİ BATI ŞERİA'DA SALDIRILAR ARTTI

İsrail’in Gazze’ye 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırıların ardından Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda dikkat çeken bir artış yaşanıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi’nin verilerine göre, sadece Mayıs ayında işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ve mülklerine yönelik 415 saldırı kayıtlara geçti.