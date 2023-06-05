Batı Trakya Türkleri'nden Miçotakis'e mektup: Biz Yunan Müslümanları değiliz Eski Yunan Başbakan'ın bazı ifadelerine tepki gösteren Türkler, "Azınlığı kimlik arayışıyla ilişkilendirmeyi bırakın" çağrısında bulundu. Mektupta, "Batı Trakya'da Türk olarak doğduğumuz için Yunan olamayız" vurgusu yapıldı.

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Yunanistan'da yaşayan Batı Trakya Türkleri, ülkenin eski Başbakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Lideri Kiryakos Miçotakis'e mektup yazdı.

Ülkede 25 Haziran'da genel seçimlerin ikinci turu gerçekleştirilecek.

Ağır baskılarla karşı karşıya kalan bölge halkı, "Türk doğduk, Türk olarak öleceğiz." vurgusu yaptı.

Miçotakis'e tepki mektubu

Mektupta, "Sayın Miçotakis! Biz Yunan Müslümanları değiliz! Biz Müslüman Türkleriz." ifadesi kullanıldı.

Miçotakis, Proto Thema gazetesinde yayınlanan bir röportajında Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğu'nu seçimlere müdahale etmekle suçlamış, Batı Trakya Türkleri'nden "Yunan Müslümanları" şeklinde skandal bir ifadeyle söz etmişti.

"Türk olarak doğduğumuz için Yunan olamayız"

55 yaşındaki söz konusu siyasetçiye yönelik tepki dolu mektupta şöyle denildi:

Biz Yunan Müslümanları değiliz! Elbette Yunan ve Müslüman olanlar var ama biz değiliz. Burada bazı şeyleri karıştırmamak gerekiyor. Batı Trakya'da Türk olarak doğduğumuz için Yunan olamayız, zaten Yunan da değiliz.

"Dinimiz İslam, biz de Türk'üz"

"Biz Yunanistan vatandaşıyız. Biz bu ülkenin vatandaşlarıyız." denilen mektupta "Dinimiz İslam, biz de Türk'üz." mesajı verilerek şunlar aktarıldı:

Ne bir yasa, ne bir kuruş, ne bir zihniyet bu gerçeği değiştiremez! Kabul edeceksiniz! Aksi halde Yunanistan'da asla kültürden, demokrasiden, insan haklarından söz edemezsiniz.

"Türk olarak öleceğiz"

Eski Yunan Başbakan, tepki çeken söz konusu açıklamasında, "Yunan Müslümanları, Hristiyan vatandaşlarıyla eşit fırsatlara sahip olduklarını hissetmeli. Bunun için gereken her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Aynı mektubun devamında şu ifadeler de yer aldı: