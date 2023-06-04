Kiryakos Miçotakis: Türkiye'yle olumlu havanın devam edeceğini umuyorum Eski Yunan Başbakan, temmuz ayında yapılacak NATO Zirvesi'nde Erdoğan ile bir araya gelmek istediğini yineledi. Miçotakis, "Birbirimizi tanıyoruz. Her zaman konuşmamız gerektiğine inanıyorum" dedi.

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Yunanistan'ın eski Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinde 25 Haziran'da yapılacak ikinci tur genel seçimler öncesinde Türkiye ile ilgili mesajlar vermeyi sürdürüyor.

Miçotakis, Proto Thema gazetesi ile yaptığı röportajda, yeni dönemde Atina-Ankara arasında oluşan olumlu atmosferin devam etmesini istediğini söyledi.

Ankara ile ilgili mesaj verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi sonrası nasıl bir yol haritası izlenebileceğine ilişkin görüşlerini paylaşan Miçotakis, şunları dile getirdi:

Hayal kurmuyorum. Mavi Vatan'dan ve onun Yunan egemenliğine ve bizim egemenlik haklarımıza nasıl meydan okuduğundan defalarca bahsettim. Ülkelerin politikalarını günden güne değiştirmenin kolay olmadığının çok iyi farkındayım.



Öte yandan, depremlerin ardından oluşan olumlu hava devam edebilir ve umarım öyle de olur.

Erdoğan ile görüşmek istiyor

Yeni Demokrasi Partisi Lideri Miçotakis, Erdoğan'ı tebrik etmek için aradığını anımsatırken, "Yunan halkı bana bir kez daha Başbakan olarak güvenirse, 11 ve 12 Temmuz'da Litvanya'da NATO Zirvesi'nde (Erdoğan ile) buluşmak niyetindeyim." dedi.

"Her zaman konuşmamız gerektiğine inanıyorum"

Miçotakis, "Artık birbirimizi tanıyoruz, birçok kez görüştük ve her zaman konuşmamız gerektiğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

"Türkiye ile güçlü ekonomik ilişkilerimiz var"

"Ayrıca bazı olumlu gündemlerden bahsediyorsunuz. Bunlar neleri içerebilir?" sorusuna Yunan siyasetçiden şu yanıt geldi: