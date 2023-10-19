Batı'da Gazze ve Ukrayna tutarsızlığı: Dünya bizi bir daha dinlemez Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarını kınayan Batı'nın, Gazze'de ise İsrail'e destek verdiği belirtildi. Bu durum için "Ukrayna üzerinden yaptığımız tüm çalışmalar yok oldu" denilirken, "Güvenilirliğimizi kaybediyoruz" ifadesi kullanıldı.

ensonhaber.com

Batı'dan açık destek alan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde sivil ayırt etmeden saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırı sonucu yüzlerce sivil hayatını kaybederken, bazı Batılı diplomatlar gelişmeleri endişeyle izliyor.

İsrail'in Gazze saldırısına destek verilmesinin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa karşı fikir birliği oluşturma çabalarını zehirlediği belirtildi.

Financial Times'ın haberine göre, Tel Aviv'e destek açıklamaları, Ukrayna'ya yönelik gelecekteki diplomatik çabaları raydan çıkarabilir.

"Bir daha bizi dinlemezler"

G7 ülkelerinden üst düzey bir diplomat, "Savaşı kesinlikle kaybettik. Ukrayna üzerinden yaptığımız tüm çalışmalar kaybedildi. Kuralları, dünya düzenini unutun. Bir daha bizi dinlemezler." ifadelerini kullandı.

Bazı Amerikalı diplomatların, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail'e verdiği geniş kapsamlı desteğin, birçok ülkeyi yabancılaştırabileceğinden kaygılandığı bildirildi.

"Batı İsrail'i hiçbir zaman sorumlu tutmadı"

Haberin devamında şu tespitler aktarıldı:

Orta Doğu'da pek çok Arap ülkesi, ABD'nin ve diğer Batılı güçlerin İsrail'i Filistinlilere yönelik muamelesinden hiçbir zaman sorumlu tutmadığını ve Suriye, Yemen ve Libya'daki acımasız çatışmalara yeterince ilgi göstermediğini düşünüyor.

Rusya ve onun müttefiki Çin'in, Filistinlilerle sıcak ilişkiler geliştirdiğine dikkat çekildi.

"Ukrayna için söylediklerimiz Gazze'de de geçerli olmalı"

Söz konusu diplomat, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Ukrayna konusunda söylediklerimizin Gazze için de geçerli olması gerekiyor. Aksi takdirde tüm güvenilirliğimizi kaybederiz.



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BM'de çekimserlerin sayısı artabilir

Başka bir üst düzey Batılı diplomat, "Çinlilerin desteklediği Rusya'yı engellemeliyiz." dedi.

Aynı diplomata göre, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Ukrayna'nın desteklenmesine ilişkin bir sonraki oylamada çekimserlerin sayısında büyük bir "patlama" yaşanma riski var.