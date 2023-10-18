The Economist: Rusya ve Çin, Amerika'nın itibarını sarsmak için fırsat kolluyor Moskova yönetiminin son günlerdeki tavrına işaret eden İngiltere merkezli dergi, Putin'in bölge ülkeleriyle telefon trafiğinin ardındaki nedenleri irdeledi. Çin'in, Amerikan karşıtı tavırlardan beklentileri olduğu belirtildi.

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İngiltere merkezli The Economist dergisi, İsrail-Filistin çatışmasını farklı bir açıdan ele aldı.

"Vladimir Putin'in İsrail-Hamas savaşından kâr sağlama planı" başlıklı analizde, son 48 saat içinde Rusya'nın Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere dair "diplomasi patlaması" yaptığı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra Mısır, İran, Suriye ve Filistin liderleriyle görüştüğü kaydedildi.

Putin'in, öldürülen İsrailliler için başsağlığı dilediği fakat Hamas'ın saldırılarını kınamadığı hatırlatıldı.

"Batı'yı zayıflatmak için fırsat"

Yapılan görüşmelerin "iki şeyi" doğruladığı belirtilerek şunlar aktarıldı:

Rusya'nın İsrail'den uzaklaşması ve Kremlin'in İsrail-Hamas savaşını Batı'yı zayıflatmak ve dikkatini dağıtmak için bir fırsat olarak görmesi.



Bu çaba, Çin tarafından alkışlanır: Putin, (Çin Devlet Başkanı) Şi Cinping'in ev sahipliği yaptığı Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak üzere Pekin'e gitti.

Daha geniş bir bölgeye yayılacak savaşın Rusya'ya ve İran'a "iki fayda" sağlayacağı görüşü paylaşılan yazının devamında şunlar paylaşıdı:

Bunlardan ilki, hem zor durumdaki ekonomilere yardımcı olacak hem de Putin'e Ukrayna'daki savaşını finanse etmek için ekstra para sağlayacak petrol ve gaz fiyatlarındaki artışı getirebilir.

Amerika'nın Orta Doğu planlarını 'bozma' çabaları

İkincisinden "Amerika'nın Orta Doğu planlarını bozmak olur." şeklinde bahsedilerek, İsrail-Filistin çatışmasının, ABD'nin çaba harcadığı Tel Aviv-Riyad yakınlaşmasını baltaladığı ifade edildi.

"Çin, Amerika'ya meydan okunmasından mutlu olur"

Rusya gibi Çin'in de Amerika'nın "bölgede çıkmaza girdiğini ve otoritesine meydan okunduğunu görmekten mutlu olacağı" ifade edildi.

Pekin yönetiminin, kısmen Amerika liderliğindeki dünya düzenini baltalama umuduyla, bu yılın başlarında İran ile Suudi Arabistan arasında yakınlaşmanın sağlanmasına yardımcı olduğu anımsatıldı.