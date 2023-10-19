Çin Devlet Başkanı Şi: Orta Doğu'da istikrar için Mısır'la birlikte çalışacağız Şi, bölge için Kahire yönetimi ile ortaklığı ilerletme konusunda istekli olduklarını söyledi.

AA & Ensonhaber

Çin, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor.

Pekin yönetimi, İsrail-Filistin çatışmasında tırmanan şiddetten endişe duyduğunu söylemişti.

Açıklamada, sivillerin korunmasının en önemli öncelik olması gerektiği kaydedilmişti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, benzer mesajları Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli ile görüşmesinde verdi.

"Orta Doğu'ya daha fazla istikrar aşılamaya istekliyiz"

Başkent Pekin'de yapılan görüşmede Şi, Orta Doğu'ya "daha fazla istikrar" getirmek için Kahire ile birlikte çalışmayı umduğunu söyledi.

Şi, "Çin, Mısır'la iş birliğini ilerletmeye, bölgeye ve dünyaya daha fazla istikrar aşılamaya istekli." dedi.

"Mısır ile dostuz"

İki ülke arasındaki ilişkilerden övgüyle bahseden Şi, konuşmasında şunları anlattı:

Çin ve Mısır, aynı hedefleri paylaşan ve birbirlerine güvenen iyi dostlar. Kalkınma ve ortak refah için el ele çalışıyoruz.



Şu anda, uluslararası ve bölgesel durum derin ve karmaşık değişimlerden geçiyor. Dünya, bir asırdır görülmemiş hızlı değişimler yaşıyor.

'Kahire ile birlikte hareket etmeye hazırız' mesajı

Çin Devlet Başkanı ayrıca "uluslararası adaletin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerin çıkarlarını ortaklaşa korumak" için Kahire ile çalışmaya istekli olduğunu sözlerine ekledi.

Çin’in Orta Doğu Özel Temsilcisi Cai Cün, son birkaç günde, Mısır, İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlıkları yetkilileriyle görüşmeler yaptı.

Pekin yönetimi, ateşkesin sağlanması, şiddetin durdurulması ve Filistin sorununun çözümü için yapıcı rol oynamak üzere bölge ülkeleriyle çalışmaya hazır olduğunu söylüyor.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1799 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 bin 488 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 45 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.