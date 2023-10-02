Batı'da Karabağ rahatsızlığı: Azerbaycan'a yaptırım istediler Alman ve İspanyol parlamentosu üyeleri, Karabağ'da yaşananlar nedeniyle Bakü'ye karşı harekete geçilmesini savundu. Rum kesimi, Ermenistan ile aynı zorluklara sahip olduklarını iddia etti.

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Batı'da, Azerbaycan toprağı Karabağ ile ilgili gelişmelerden duyulan rahatsızlık devam ediyor.

Yapılan çağrılarda, Bakü'ye yaptırım uygulanması, Ermenistan'a ise destek verilmesi isteniyor.

Alman Federal Meclisi üyesi Anton Hofreiter, Avrupa Birliği'ne (AB) Azerbaycan'a yaptırım uygulaması çağrısında bulundu.

Alman vekil: Doğalgaz sözleşmeleri gözden geçirilmeli

AB İşleri Komitesi Başkanı Hofreiter, "Azerbaycan'la yapılan doğalgaz tedarik sözleşmeleri derhal gözden geçirilmeli." dedi.

Hofreiter'e göre, AB'nin Azerbaycan'a yönelik "cezai tedbirler" konusunda hızla karar vermesi gerekiyor.

"Kenarda durmamalıyız"

Alman yetkili, "Rusya ile ilişkilerimizdeki hataları tekrarlamamalı ve kenarda durmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Hofreiter, Dağlık Karabağ Ermenilerini korumak için AB'nin bölgedeki misyonunu artırma çağrısında da bulundu.

İspanyol vekilden Azerbaycan'a karşı adım çağrısı

İspanya Parlamentosu üyesi Jon Inarritu da Azerbaycan'dan gelen "tehditlerin" durdurulması için önlem alınması gerektiğini savundu.

Dağlık Karabağ'dan binlerce Ermeni'nin ayrıldığını belirten Inarritu, şöyle konuştu:

İnsani yardımdaki gerekli artışın yanı sıra Azerbaycan'dan gelen tehditlerin durdurulması için de önlemler alınması gerekiyor.

Rum kesimi: Aynı zorluklarla karşı karşıyayız

Ermeni basınına göre, Erivan yönetimine bir destek açıklaması da Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden yapıldı.

Rum kesimindeki parlamentonun üyesi Harris Georgiades, Ermenistan ile birlikte "aynı zorluklarla" karşı karşıya olduklarını iddia etti.