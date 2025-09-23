Batı'nın Eurovision'da İsrail boykotuna Azerbaycan katılmadı

Tüm dünyanın gözleri önünde 2 yıla yakın bir süredir Gazze'de katliam var.

Katil İsrail ordusu, sivil halkın üzerine bombalar yağdırıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 344 Filistinli hayatını kaybetti, 166 bin 795 kişi de yaralandı.

Sadece silahla değil açlıkla da öldürüyor.

Bölgede İsrail ablukası yüzünden temel gıda, hijyen ve tıbbı malzeme sorunu yaşanıyor.

Yetersiz beslenme yüzünden onlarca Gazzeli sivil hayatını kaybetti.

İsrail soykırımı devam ederken yaşananlar dünya gündeminde. İsrail'e tepki gösteren milyonlar sokaklara çıkınca hükümetler de buna kayıtsız kalmadı.

EUROVİSİON'DA İSRAİL BOYKOTU

Batı ülkeleri art arda Filistin'i devlet olarak tanırken müzik ve sinema sektöründe büyük kampanyalar başlatıldı.

2026 Eurovision Şarkı Yarışması yaklaşırken bir boykot kararı da bu alanda geldi.

Gazze'de yaşanan katliamlar nedeniyle Slovenya, İspanya, İzlanda, İrlanda ve Hollanda, İsrail'in yarışmaya katılması halinde 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacaklarını açıkladı.

AZERBAYCAN BOYKOTA KATILMADI

Diğer ülkelerin bu konudaki tutumları merak konusu olurken Azerbaycan'dan dikkat çeken bir adım geldi.

Buna göre Azerbaycan, Viyana'daki yarışmada yer alacak.

Eurovision'daki heyetinin medya sorumlusu Turab Teymurov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim katılımımız hiçbir ülkenin yarışmaya katılıp katılmamasına bağlı değil. Biz siyasete karışmıyoruz." dedi.

BİR ÖNCEKİ YARIŞMADA 12 PUAN VERDİLER

Azerbaycan, 2025 yılında İsviçre'de düzenlenen yarışmada, İsrail'e jüri oylamasında 12 puan vermişti.

Azerbaycan'ın bu İsrail desteği, Türkiye'de tepkilere neden olmuştu.