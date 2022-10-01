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    Bayraktar TB2, Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonda yer aldı

    Bayraktar TB2, Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonda yer aldı

    Somali İçişleri Bakanı Fiqi, SİHA'ların hava muharebesi ve askeri keşif sağladığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2022 - 13:38
    • Güncelleme : 01.10.2022 - 14:05
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    Afrika ile kazan-kazan modeline dayalı bir iş birliği geliştiren Türkiye, kıtanın savunmasında yükselen güç olarak göze çarpıyor.

    Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA tedarik eden Somali, El-Şebab tehdidiyle mücadelesini sürdürüyor.

    Londra merkezli Middle East Eye internet sitesi, TB2'lerin El-Şebab'a karşı saldırılara katıldığını duyurdu.

    TB2, Eş-Şebab'a karşı operasyona katıldı

    Haberde, "Ankara, Afrika Boynuzu'ndaki konumunu artırıyor. Çok sevilen Türk Bayraktar TB2 insansız hava aracı, Somali'nin isyancı grup Eş-Şebab'a karşı saldırısına katıldı." denildi.

    Somali hükümetinin, geçen hafta, Baykar tarafından üretilen SİHA'ların Somali'de faaliyet gösterdiğine dair haberleri doğruladığı kaydedildi.

    Hava muharebesi ve askeri keşif sağladı

    Ülkenin İçişleri Bakanı Ahmed Malim Fiqi'nin, Türkiye'nin insansız hava araçlarının "Afrika'nın en ölümcül militan gruplarından birini" etkisiz hale getirmek için hava muharebesi ve askeri keşif sağladığını söylediği belirtildi.

    Fiqi, Türk drone operatörlerinin, kendilerine hedef koordinatları sağlayan Somalili komutanlarla yakın koordinasyon içinde olduğunu dile getirdi.

    Bayraktar TB2, Somali de Eş-Şebab a yönelik operasyonda yer aldı #1

    "Türkiye, Somali'nin güvenlik ve insani işlerine dahil oldu"

    Güvenlik analisti Abdisalam Guleyd, "Türkiye, Somali'nin güvenlik ve insani işlerine büyük ölçüde dahil oldu." dedi.

    Haberde, Türkiye'nin, başta özel kuvvetler olmak üzere binlerce Somali askerini eğittiği, ancak bu askerlerin şimdiye kadar Eş-Şebab'a karşı mücadelede aktif olarak yer almadığı aktarıldı.

    "Türk SİHA'ları dahil olursa, savaşın gidişatı değişir"

    Bayraktar TB2'lerin Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda ve en son Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kanıtlanmış performansına vurgu yapan Guleyd, "Türk SİHA'ları tamamen dahil olursa, Türkiye'nin son yıllardaki diğer çatışmalardaki askeri stratejisinin doğası göz önüne alındığında, savaşı değiştireceğini düşünüyorum." diye ekledi.

    Bayraktar TB2, Somali de Eş-Şebab a yönelik operasyonda yer aldı #2


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