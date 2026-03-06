Bayrampaşa Belediyesi'nde iki CHP'li Meclis Üyesi, partiden istifa ettiklerini duyurdu

CHP'de istifa depremi...

Bayrampaşa Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyeleri Yaşar Yarka ve Cenk Çınar CHP’den istifa ederek DSP’ye geçtiklerini duyurdu.

Yarka ve Çınar, istifaları hakkında ortak bir açıklama metni yayınladı.

CHP yönetimine sert eleştiriler yöneltilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"MECLİS GRUBUMUZUN TAMAMI İFTİRALARA MARUZ KALDI"

Değerli Komşularımız, Sevgili Bayrampaşalılar, Bugüne kadar sükunet ve sağduyu ile süreci takip ettik, inandığımız doğrular etrafında bir mücadele verdik. Yönetimde olduğumuzu düşündüğümüz süreçte Bayrampaşa ve Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili olmayan görevlendirmelere her daim karşı çıktık.



Toplumdan gelen şikayet ve itirazları yönetim kadrolarıyla tartışırken muhalif olmakla suçlandık. Geldiğimiz nokta ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi. Sorunun değil, çözümün parçası olma gayretimiz sonuç vermedi. Tam aksine geldiğimiz noktada, meclis grubumuzun neredeyse tamamı iftiralara maruz kaldı.



Hem de varlığından bile rahatsızlık duyup itiraz ettiğimiz biri tarafından uygulanan "böl, parçala, yönet" anlayışı ve kendi kadrolarımıza güvenmeme alışkanlığı Bayrampaşa Belediyesine ve siyasetine ağır bir darbe vurmuştur.

"ZOR VE RADİKAL BİR KARAR ALDIK"

Bayrampaşa'nın aldığı bu ağır yarayı sarmak, normalleşme iklimine öncülük etmek ve halkın sorunlarına odaklanmış çözüm üretebilmek adına zor ve radikal bir karar aldık. Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyoruz. Aldığımız karar bir iradeyi başka bir yere taşımak anlamına gelmiyor.



Tam aksine başta bizlere oy veren Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni olmak üzere tüm Bayrampaşa halkı için sorunların takibi ve çözüm üretilebilmesi için bir alternatif ortaya koyuyoruz.



Bayrampaşa'da komşuluk ve dostluk bağı olan bizlerin, dışarıdan gelen ve bu duygudan yoksun insanlar tarafından anlaşılabilmesi mümkün değildir. Bayrampaşa siyasetini normalleştirecek duygunun da bu bağ olduğuna inanıyoruz.

"BAYRAMPAŞA'NIN SORUNLARINI ODAK NOKTASI YAPACAĞIZ"

Yarından itibaren tüm gücümüzle Bayrampaşa halkının sorunlarını çözüm arayışlarımızın odak noktası haline getirip, diğer konuların tamamını bir kenara bırakacağız.



Her zaman olduğu gibi toplumun vicdanı gerekli değerlendirmeyi yapacaktır. Bu inançla istifamızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.



Bayrampaşa Belediye Meclisinde yeni ve temiz bir sayfa açıyoruz. Demokratik Sol Parti meclis üyesi olarak görevlerimize devam ediyoruz.



Saygılarımızla,