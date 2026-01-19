Kazakistan, Gazze Barış Kurulu'na davet edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de Hamas ve İsrail arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması kapsamında bölgedeki istikrar ve barışı yönetmek üzere kurulan Gazze Barış Kurulu'nun üyeleri netleşiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, öncülük ettiği kurula bir lideri daha davet etti.

KAZAKİSTAN'A RESMİ DAVET GİTTİ

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ruslan Jeldibay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın Gazze Barış Kurulu'nun kurucu üyelerinden biri olarak katılması konusunda Beyaz Saray'dan resmi bir davet aldıklarını teyit etti.

TOKAYEV DAVETİ KABUL ETTİ

Jeldibay, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in söz konusu daveti kabul ettiğini ve böylece Kazakistan'ın Orta Doğu'da kalıcı bir barışın sağlanması, devletlerarası güvenin güçlendirilmesi ve küresel istikrara anlamlı bir katkı sağlama konusunda kararlılığını teyit ettiğini belirtti.