Belarus-Polonya sınırında göçmenin bıçakladığı Polonyalı asker öldü Göçmen tarafından bıçaklanan Polonyalı asker, tedavi altında olduğu hastanede yaşamını yitirdi. Sınırdaki karışıklık nedeniyle yaralanan askerler oldu.

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ensonhaber.com

Polonya ordusu, geçen ay, Belarus sınırındaki bariyerin arkasından bıçaklanan askerin öldüğünü açıkladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Kiev'e komşu ülkeler, göçmenlere karşı alarm durumuna geçti.

Asker, sınır bariyerlerini aşmak isteyen bir göçmen tarafından göğsünden bıçaklandı. Asker, durumu ağır olarak hastaneye kaldırıldı.

Bıçaklanan asker hayatını kaybetti

Daha sonra Varşova'daki askeri hastaneye kaldırılan asker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, askerin ölümünü "şok edici" olarak nitelendirdi:

Sınırdaki hareketlilik artıyor

Avrupa Birliği'nin (AB) doğu sınırındaki durum, Polonya'nın 2022'de sınırı kapatmak için koyduğu metal bariyeri zorlamaya çalışan Orta Doğu, Asya ve Afrika'dan binlerce insanın göçmenin altında giderek daha gergin bir hal alıyor.

Rusya ve Belarus suçlamaların odağında

Associated Press'in aktardığına göre Polonya ve AB, göçmenlerin, "Avrupa'yı istikrarsızlaştırmak üzere Rusya ve müttefiki Belarus tarafından organize edildiğini" öne sürüyor.

Polonya ayrıca, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'dan kaçan insanlara ev sahipliği yapan ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor.

Polonyalı askerler hedef alınıyor

Başka bir noktada da Polonya Sınır Muhafızları saldırıya uğradı. Askerlerden birinin kafasına şişeyle vuruldu. Diğer asker ise sopaya bantlanmış bıçakla yaralandı.