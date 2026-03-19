Belçika Başbakanı: Enerji fiyatlarında ciddi riskle karşı karşıyayız

Belçika Başbakanı Bart De Wever, Brüksel’deki Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, enerji fiyatlarındaki artışa ilişkin uyarılarda bulundu. ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları öncesinde de enerji krizi konusunda endişeli olduklarını dile getiren De Wever, “Eğer bu durum kalıcı bir sorun haline gelirse büyük sıkıntıdayız.” ifadelerini kullandı.

Avrupa’daki yüksek enerji maliyetleri ve potansiyel etkilerine karşı bazı önlemler alınabileceğini belirten De Wever, AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) reformunun zirvenin öncelikli gündem maddeleri arasında olduğunu kaydetti.

UKRAYNA'YA DESTEK, RUSYA'YA BASKI

De Wever, AB üyesi ülkelerin Ukrayna’ya sağladığı 90 milyar avroluk kredi paketinin uygulanması gerektiğini vurgulayarak, “Ukrayna’ya mali desteğimizi sürdürmeliyiz ancak Rusya’ya da daha fazla baskı uygulamalıyız.” dedi.

"İRAN'LA SAVAŞ NİYETİMİZ YOK"

Başbakan, Belçika’nın İran ile yaşanan gerginlikte savaşa karışma niyetinin olmadığını ifade etti. De Wever, daha önce yaptığı açıklamada Avrupa’nın Rusya ile ilişkilerini normalleştirerek ucuz enerjiye erişim sağlanması gerektiğini belirtmiş, ancak bu görüşü diğer liderlerin cesaretle dile getiremediğini söylemişti.