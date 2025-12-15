Hangi ülkede ne bedava: Ücretsiz olan ilginç hizmetler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hangi ülkede ne bedava diye merak ettiniz mi...

Devletlerin sunduğu ücretsiz hizmetler, yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor.

Bazı ülkelerde eğitim ve sağlık tamamen ücretsizken, bazıları toplu taşımayı ya da kültürel etkinlikleri bedava sunuyor.

İşte dünyada öne çıkan, gerçek hayatta uygulanan ücretsiz hizmetler...

FİNLANDİYA – ÜCRETSİZ EĞİTİM VE OKUL YEMEĞİ

İlkokuldan üniversiteye kadar eğitim ücretsiz

Öğrencilere her gün ücretsiz sıcak yemek veriliyor. Ders kitapları ve okul malzemeleri devlet tarafından karşılanıyor.

ALMANYA – ÜCRETSİZ ÜNİVERSİTE

Devlet üniversitelerinde öğrenim ücreti alınmıyor.

Yabancı öğrenciler de bu haktan yararlanabiliyor. Sadece dönemlik küçük bir kayıt katkı payı ödeniyor.

İSVEÇ – ÜCRETSİZ SAĞLIK VE DOĞUM HİZMETLERİ

Çocuklar için sağlık hizmetleri tamamen ücretsiz.

Doğum ve doğum sonrası bakım devlet tarafından karşılanıyor.

Ailelere uzun süreli ücretli ebeveyn izni veriliyor.

NORVEÇ – ÜCRETSİZ DOĞA VE KAMP ALANLARI

Doğada kamp yapmak herkes için serbest ve ücretsiz.

Milli parklara giriş ücretsiz. Kamuya ait pek çok müze yılın belirli günlerinde ücretsiz.

FRANSA – ÜCRETSİZ KÜLTÜR VE MÜZELER

Ayın ilk pazar günü devlet müzeleri ücretsiz.

26 yaş altı AB vatandaşlarına birçok müze bedava. Kamu kütüphaneleri ücretsiz hizmet veriyor

ESTONYA – ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA

Tallinn’de şehir içi toplu taşıma, şehir sakinleri için ücretsiz. Dijital devlet hizmetlerinin çoğu ücretsiz sunuluyor.

KANADA – ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETLERİ

Vatandaşlar için temel sağlık hizmetleri ücretsiz. Hastane ve doktor masrafları devlet tarafından karşılanıyor.

JAPONYA – ÜCRETSİZ AFET BARINMA VE DESTEK

Deprem ve afet durumlarında ücretsiz barınma. Afet sonrası gıda ve temel ihtiyaç desteği sağlanıyor.

EN İLGİNÇ ÜCRETSİZ HİZMETLER

Japonya’da bazı kafelerde hesap para ile değil, geçirilen süreyle ödeniyor. İçilen çay, kahve ve atıştırmalıklar tamamen ücretsiz. Müşteri yalnızca mekânda kaldığı dakika kadar ücret ödüyor.

Finlandiya’da bazı açık cezaevleri, dışarıdan bakıldığında küçük birer tatil köyünü andırıyor. Mahkumlar ücretsiz barınma, eğitim ve meslek kurslarından faydalanıyor. Amaç ceza değil, topluma geri kazandırma.

Bazı Fransız belediyeleri, gıda israfını azaltmak için vatandaşlara ücretsiz tavuk dağıtıyor. Karşılığında tek şart var: Tavuklara bakmak ve yumurtaları değerlendirmek.

Kanada'da bazı şehirlerde belediyeler tarafından desteklenen “hug therapy” (sarılma terapisi) etkinlikleri ücretsiz düzenleniyor. Amaç yalnızlık ve stresle mücadele.

İtalya'da bazı kırsal bölgelerde nüfus azalmasını önlemek için evler bedava veriliyor. Tek şart: Evi onarmak ve o köyde yaşamayı kabul etmek.