Belçika’da 3 günlük grev, ülkeyi felç etti

Belçika’da işçi sendikalarının çağrısıyla başlatılan “Kasım Çağrısı” adlı üç günlük grev, ülke genelinde günlük yaşamı önemli ölçüde aksattı. Sendikalar, federal hükümetin emeklilik ve diğer sosyal harcamalarda planladığı kesintiler ile çalışma koşullarına yönelik değişiklikleri protesto ediyor.

KAMU HİZMETLERİ DURDU

Grev kapsamında bugün kamu çalışanlarının büyük bölümü iş başı yapmadı. Okul ve kreşlerde eğitim durma noktasına gelirken, hastanelerde hizmetlerde ciddi aksamalar yaşandı. Belediyelerde de çok sayıda birim kapılarını açamadı.

Çöp toplama ve posta hizmetlerinde büyük gecikmeler yaşanırken, bazı bölgelerde hizmet tamamen durdu.

TOPLU ULAŞIM ÇÖKME NOKTASINDA

Demir yolu çalışanlarının greve katılmasıyla ülke genelindeki tren seferleri ciddi oranda azaltıldı.

Brüksel toplu taşıma şirketi STIB çalışanlarının da greve dahil olmasıyla başkentte otobüslerin tamamı, metro ve tramvay seferlerinin ise büyük kısmı iptal edildi.

Flaman ve Valon bölgelerindeki toplu taşıma işçilerinin de greve destek vermesi, ulaşım sorununu ülke çapına yaydı. Günlük hayatın akışı büyük ölçüde yavaşladı.

BİRÇOK UÇUŞ İPTAL

Greve havaalanı personelinin de katılmasıyla Charleroi Havalimanı’ndan tüm uçuşlar,

Brüksel Havalimanı’ndan ise kalkışlar tamamen iptal edildi. Terminal binalarında uzun kuyruklar ve belirsizlik nedeniyle yoğunluk oluştu.

Grev dalgasının ilk gününde ağırlıklı olarak ulaşım etkilenirken, ikinci günde kamu hizmetlerinde de aksama belirgin hale geldi.

HÜKÜMET BORÇ KISKACINDA, SENDİKALAR TEPKİLİ

Şubat ayında göreve başlayan ve başbakanlığını Bart De Wever’in yürüttüğü hükümet, ülke borcunun GSYH’nin yüzde 100’ünü aşması nedeniyle “acil kemer sıkma” adımları atmak istiyor.

Ancak sendikalar, sosyal harcamalardaki kesintilerin çalışanları ağır şekilde etkileyeceğini savunarak hükümete sert tepki gösteriyor. Yıl boyunca düzenlenen çok sayıda grev nedeniyle ulaşım ve kamu hizmetleri zaten sık sık aksarken, Kasım’daki bu büyük çağrı ülke genelinde hayatı adeta durma noktasına getirdi.