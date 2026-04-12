Belçika’da, İsrail’e gönderilen kaçak askeri teçhizata darbe

Belçika’nın Valon bölgesinde yer alan Liege kentinde faaliyet gösteren Belçika-İsrail ortaklı bir kargo şirketinin kaçak askeri malzeme sevkiyatı yapacağı yönünde ihbar alındı.

İHBAR ÜZERİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

İhbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, Liege Havalimanı’nda düzenledikleri operasyonda gümrük beyanı yapılmamış askeri teçhizatı tespit ederek söz konusu malzemelere el koydu.

Olay Belçika’nın Flaman bölgesinde faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu (STK) olan Vredesactie tarafından yapılan bir ihbarla ortaya çıktığı bildirildi. Söz konusu gelişmeler, Belçika'nın Valon Bölgesi Başbakanı Adrien Dolimont tarafından da doğrulandı.

İSRAİL'E ASKERİ DESTEK VERECEK KARGOLARA LİSANS VERİLMİYOR

Valon Bölgesi Başbakanı Adrien Dolimont konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Vredesactie tarafından yapılan ihbar üzerine hızlı şekilde harekete geçildi. Uyarıyı alır almaz iki saat içinde gümrükle temasa geçtik ve paketler engellendi" dedi.

Dolimont özellikle İsrail’e yönelik politikanın net olduğunu belirterek, "Bugünkü şartlarda İsrail’in askeri kapasitesini güçlendirecek hiçbir teçhizata lisans vermiyoruz" dedi.

Bu tür yasadışı kargolama girişimlerinin ilk kez yaşanmadığını belirten Dolimont, Liege üzerinden geçen benzer sevkiyatların daha önce de tespit edildiğini belirterek, askeri ürünlerin sivil malzemelerden ayırt edilmesinin her zaman kolay olmadığını vurguladı.

"33 KARGO BİRİMİ ELE GEÇİRİLDİ"

Belçika medyasında yer alan haberlere göre söz konusu baskında 33 kargo biriminde savaş uçağı parçaları, lazer ve hedef tespit elemanları ve atış kontrolü sağlayan özel ekipmanların ele geçirildiği bildirildi.

Flaman STK üyesi Hans Lammerant ise ihbarı kendilerinin yaptığını ve benzer şekilde daha önce yasadışı olarak 17 kez askeri malzeme transferinin yapıldığını bildiklerini söyledi.