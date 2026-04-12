Türk badmintonunda tarihi başarı: Avrupa ikinciliği

Türkiye Badminton Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, İspanya’da düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası’nda, çift kadınlar kategorisinde finalde mücadele eden milli sporcular, ortaya koydukları performansla Avrupa ikincisi olarak Türk badminton tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

TARİHİ BAŞARI: TÜRKİYE’DEN İLK GÜMÜŞ MADALYA

Büyükler kategorisinde elde edilen bu sonuçla Türkiye, Avrupa Badminton Şampiyonası tarihinde ilk kez gümüş madalya kazandı.

Açıklamada, sporcuların sahada sergiledikleri azim, disiplin ve mücadele ruhunun gurur verici olduğu belirtilerek, başarıda emeği bulunan teknik ekip de tebrik edildi.

Bu sonucun, Türk badmintonunun uluslararası arenadaki yükselişinin önemli bir göstergesi olduğu vurgulanan açıklamada, gelecekte daha büyük başarıların elde edileceğine olan inancın tam olduğu kaydedildi.