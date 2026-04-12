İran’dan Hürmüz Boğazı açıklaması: Kontrol bizde

İran Silahlı Kuvvetleri, ABD donanmasına ait gemilerin Hürmüz Boğazı’na girdiği iddialarını yalanlayarak, bölgedeki geçişlerin İran Silahlı Kuvvetlerinin denetiminde olduğunu açıkladı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) Hürmüz Boğazı’nda mayın temizleme faaliyetine başladığı yönündeki iddiaların ardından İran basını, Hatemül Enbiya Merkez Karargahı’nın konuya ilişkin bir açıklama yayımladığını bildirdi.
“KONTROL TAMAMEN BİZDE”
Bildiride, ABD donanmasına ait gemilerin Hürmüz Boğazı’na girdiği iddiaları yalanlanırken boğazdaki geçişlerin tamamen İran Silahlı Kuvvetlerinin denetiminde olduğu belirtildi.
"ASKERİ GEMİLERİN GEÇİŞİNE YÖNELİK HER TÜRLÜ GİRİŞİME SERT KARŞILIK VERECEĞİZ"
Açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndan askeri gemilerin geçişine yönelik her türlü girişime sert bir şekilde karşılık verileceği belirtildi.
Geçiş izninin yalnızca belirli kurallar çerçevesinde sivil gemilere verildiği ifade edildi.
ABD ORDUSU: MAYIN TEMİZLEME GÖREVİNE BAŞLADIK
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme görevine başladığını duyurmuştu.
ABD ordusu açıklamasında, "CENTCOM güçleri, 11 Nisan'da iki ABD Donanması destroyerinin düzenlediği operasyonla Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme çalışmalarına yönelik hazırlıklara başladı." ifadesine yer verilmişti.