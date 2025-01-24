Belçika'da küçük çocuk camiye yönelik saldırı hazırlığındayken yakalandı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, bir camiye yönelik saldırı kıl payı önlendi..
Saldırıya ilişkin açıklama, Belçika Federal Savcılığı Basın Sözcüsü Amaury Verhoustraeten'den geldi.
ŞÜPHELİNİN EVİNDE ARAMA
Açıklamaya göre, 22 Ocak'ta aşırı sağcı hareket mensubu olduğu düşünülen bir çocuğun, cuma namazı sırasında bir camiye saldırı düzenleyeceğine yönelik ihbar alındı.
Savcılığın elindeki deliller göz önünde bulundurularak aynı gün başlatılan soruşturma kapsamında, dün sabah şüphelinin evinde arama yapıldı.
Evde bulunan silahlara ve bilgisayar gibi delillere el konuldu.
ARAP NÜFUSUNUN YOĞUN OLDUĞU BÖLGEDEKİ CAMİ HEDEFİNDEYDİ
Gözaltına alınan şüpheli, "kamu gençlik koruma kurumuna" yerleştirildi.
Verhoustraeten, başka bilgi paylaşılmayacağını kaydetti.
Ukrayna asıllı 14 yaşındaki çocuğun, Brüksel'de Arap nüfusunun yoğun olduğu semtlerden Molenbeek'teki En Necah Camisi'ni hedef almayı planladığı öğrenildi.
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