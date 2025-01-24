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Belçika'da küçük çocuk camiye yönelik saldırı hazırlığındayken yakalandı

Belçika'da küçük çocuk camiye yönelik saldırı hazırlığındayken yakalandı Belçika Federal Savcılığı Basın Sözcüsü Amaury Verhoustraeten tarafından yapılan açıklamada, 14 yaşındaki bir çocuğun bir camiye saldırı düzenleyeceği ihbarı üzerine ekiplerin harekete geçtikleri belirtilerek, şüphelinin "kamu gençlik koruma kurumuna" yerleştirildiği bildirildi.