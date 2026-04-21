Belçika’dan İsrail’e: Lübnan’daki faaliyetler kabul edilemez

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında konuşan Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Orta Doğu’daki gerilimle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İsrail’in Lübnan’daki operasyonlarını hedef alan Prevot, uluslararası hukuk ve insani değerler açısından kabul edilemez bir tabloyla karşı karşıya olunduğunu ifade etti.

ORANTISIZ VE AYRIM GÖZETMEYEN SALDIRILAR

Lüksemburg’da düzenlenen toplantı sırasında basına konuşan Prevot, İsrail’in Hizbullah’a yönelik saldırılarının ölçüsüz bir boyuta ulaştığını savundu. Bu tür askeri faaliyetlerin siviller üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

AB-İSRAİL ANLAŞMASI TARTIŞMASI

Prevot, Avrupa Birliği ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması’na da değinerek, Belçika’nın bu anlaşmanın bazı bölümlerinin askıya alınması gerektiği yönünde görüş bildirdiğini açıkladı.

Anlaşmanın tamamen askıya alınmasının mevcut şartlarda mümkün görünmediğini belirten Prevot, buna karşın en azından belirli maddelerin dondurulmasının önemli bir mesaj olacağını ifade etti.

Belçika’nın bu yaklaşımıyla, İsrail’e yönelik diplomatik baskının artırılmasını hedeflediği değerlendirilirken, konunun AB içinde de tartışılmaya devam edeceği bildirildi.