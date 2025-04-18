Belize'de uçağı kaçırmak isterken yolcu tarafından vuruldu

İHA

Karayip ülkesi Belize’de, film sahnelerini andıran bir olay yaşandı...

14 yolcunun bulunduğu Tropic Air hava yolu şirketine ait küçük bir uçağa binen ABD vatandaşı, uçağı kaçırma girişiminde bulundu.

PİLOTA BIÇAK ÇEKTİ

Polis Komiseri Chester Williams’ın gazetecilere yaptığı açıklamaya göre Akinyela Sawa Taylor isimli saldırgan, uçak havalandıktan sonra pilota bıçak çekerek, uçağı ülke dışına yönlendirmesini istedi.

UÇAKTAKİ YOLCU TARAFINDAN VURULDU

Taylor'ın ön soruşturmaya göre eski bir asker olduğunu ifade eden Williams, kaçırılan uçağın Belize hava sahasında tur attığını ve yakıtının azaldığını söyledi.

Taylor’un uçaktaki 3 kişiyi bıçakladığını aktaran Williams, uçaktaki silahlı bir yolcunun ateş ederek saldırganı vurduğunu ifade etti.

SALDIRGAN ÖLDÜ

Taylor'ın hayatını kaybettiği olayda, yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Uçak Philip Goldson Uluslararası Havaalanı'na güvenli bir şekilde iniş yaparken, yaralı yolculardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis Komiseri Williams, Taylor'ın uçağa bıçakla nasıl bindiğinin henüz bilinmediğini ancak ülkedeki küçük uçak pistlerinin güvenlik açısından yetersiz olduğunu söyledi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.