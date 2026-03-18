Berlin Brandenburg Havalimanı’nda grev: 445 uçuş iptal

Almanya’nın başkentinde gerçekleşen bir günlük uyarı grevi, Berlin Brandenburg Havalimanı’nın günlük operasyonlarını aksattı.

Yaklaşık 2 bin havalimanı personelini temsil eden Ver.di Sendikası, ücret artışı taleplerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine iş bırakma eylemi başlattı.

Grev yerel saatle 06.00’da başladı ve gece yarısına kadar devam edecek.

UÇUŞLAR İPTAL, YOLCULAR MAĞDUR

Grev nedeniyle havalimanında bugün planlanan 445 uçuş iptal edildi. Tahmini olarak 57 bin yolcu grevden etkilendi. Yolcuların büyük kısmı uçuşlarını başka günlere ertelemek zorunda kaldı veya alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirdi.

ÜCRET ANLAŞMAZLIĞI SÜRÜYOR

Sendika ile işveren arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmazlık devam ediyor. Havalimanı yönetimi yüzde 1 oranında ücret artışı önerirken, Ver.di sendikası çalışanlar için yüzde 6 zam veya aylık en az 250 euro talep ediyor. Ayrıca sendika, üyelerine ek bir izin günü verilmesini istiyor.

Taraflar arasındaki toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin bir sonraki turu 25 Mart’ta yapılacak. Yetkililer, yolcuların mağduriyetini azaltmak için alternatif planlar üzerinde çalışıyor.