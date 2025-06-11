Berlin'de Müslümanlara yönelik saldırılar yüzde 70 arttı

Haber Merkezi

Almanya’nın başkenti Berlin’de Müslümanlara yönelik saldırı ve ayrımcılık vakaları, 2024 yılında ciddi şekilde arttı.

CLAIM isimli insan hakları kuruluşu, 2024 yılına ait İslamofobik saldırıların yıllık raporunu açıkladı.

İSLAMOFOBİK SALDIRILARDA YÜZDE 70 ARTIŞ

Rapora göre, yıl boyunca toplam 644 İslam karşıtı saldırı ve ayrımcılık vakası kayıtlara geçti.

Bu, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 70’lik bir artış anlamına geliyor.

EN ÇOK KADINLAR SALDIRIYA UĞRUYOR

Raporu kamuoyuna açıklayan kuruluşun eş direktörü Rima Hanano, “Yeni yıllık rapor, şehrimiz açısından kaygı verici bir tablo ortaya koyuyor. Günde ortalama iki İslam karşıtı vaka yaşanıyor.” dedi.

Vakalarda özellikle kadınların hedef alındığı belirtilirken, cinsiyeti tespit edilen saldırıların yüzde 64’ünde mağdurun kadın olduğu kaydedildi.

Bu vakaların bir kısmında mağdurların çocuklarının da yanlarında olduğu aktarıldı.

SÖZLÜ SALDIRILAR EN ÇOK RASTLANAN VAKALAR

Raporda; okullar, konut piyasası ve iş yerlerinde yaşanan sistematik ayrımcılığın yanı sıra sözlü saldırıların da en çok rastlanan vakalar arasında olduğu vurgulandı.

Ancak CLAIM’e göre belgelenen bu veriler buzdağının yalnızca görünen kısmını oluşturuyor.

"MÜSLÜMANLARA YÖNELİK OLUMSUZ SÖYLEMLERDEN CESARET ALIYORLAR"

Hanano, Orta Doğu’daki çatışmaların ardından ve Almanya’da yaşanan terör olaylarından sonra siyasi söylemlerde Müslümanların güvenlik tehdidi gibi lanse edilmesinin toplumda düşmanlık ve ayrımcılığı körüklediğini ifade ederek, “Bazı insanlar bu söylemlerden cesaret alıyor ve sokakta çocuklara bile saldırabiliyor.” dedi.

AŞIRI SAĞIN YÜKSELİŞİYLE İSLAMOFOBİK SALDIRILARDA ARTIŞ

Fransa’dan sonra Batı Avrupa’nın en büyük Müslüman nüfusuna sahip olan Almanya’da, yaklaşık 5,5 milyon Müslüman yaşıyor.

Son yıllarda, aşırı sağ partilerin yükselişiyle birlikte İslamofobik saldırılarda da artış gözleniyor.