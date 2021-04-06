Bernard Tapie ve eşi evlerinde hırsızların saldırısına uğradı

Fransız iş adamı ve spor giyim markası Adidas’ın eski sahibi Bernard Tapie ve eşi Dominique Tapie, evlerine giren hırsızların saldırısına uğradı. Hırsızlar, çifti dövdükten sonra kabloyla bağladı.

Spor giyim markası Adidas’ın eski sahibi olan Fransız iş adamı Bernard Tapie ve eşi Dominique Tapie, başkent Paris yakınlarındaki Combs-la-Ville’deki evlerine giren dört hırsızın saldırısına uğradı.

Hırsızların, çift uyurken kendilerini korumalara fark ettirmeden birinci kattaki pencereden mülke girdiği belirtildi.

HIRSIZLAR MÜCEVHER BULAMAYINCA SİNİRLENDİ

Evde mücevher kasası bulamayınca sinirlenen hırsızların, Tapie çiftine şiddet uyguladığı ve onları elektrik kablosuyla bağladığı bildirildi.

Olay, hırsızların kaçmasından sonra kablolardan kurtularak komşusuna sığınan 78 yaşındaki Bernard Tapie’nin polisi aramasıyla ortaya çıktı.

EV İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMALARI ŞAŞIRTTI

Çiftin torunu Rodolphe Tapie, dedesinin başına sopayla darbe aldığını ancak çok yorgun olduğundan hastaneye gitmeyi reddettiğini açıkladı.

Hırsızların 70 yaşındaki Dominique Tapie’nin ise saçını çektiği ve yüzüne şiddet uyguladığı ifade edildi.

Çiftin evinden çeşitli mücevherler ve iki Rolex saat çalıp kaçan hırsızlar aranırken, Tapie çiftinin eviyle ilgili bilgi sahibi olmaları kuşku yarattı.

BERNARD TAPİE KİMDİR?

1992-1993 döneminde Fransa’da Sivil İşler Bakanlığı yapan Bernard Tapie, spor ve medya imparatorluğunu kurarken bir dizi yasal skandalla karşı karşıya kaldı.

72 metrelik bir yat ve Olympique de Marseille adlı futbol kulübünü satın alan Tapie, 1990’larda iflasını ilan etmesinin ardından yolsuzluk, vergi dolandırıcılığı ve şirket varlıklarının kötüye kullanılmasıyla ilgili bir dizi davadan 5 ay hapis yattı.

Tapie, 1997 yılında hapisten çıktıktan sonra oyunculuk ve şarkıcılık yaptı, TV şovlarında yer aldı.