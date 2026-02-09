Beşar Esad hakkında 'seks cinayeti' iddiası: Yakınlaştığı danışmanını öldürttü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Amerikan dergisi The Atlantic’te yayımlanan haberde, Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad’ın özel yaşamına ve iktidar çevresindeki ilişkilere dair dikkat çekici iddialara yer verildi. Haberde, Esad’ın kişisel ilişkilerinde “takıntılı” davranışlar sergilediği ve bazı üst düzey devlet görevlilerinin eşleriyle ilişki kurduğu öne sürüldü.

ESKİ DANIŞMAN VE SUNUCU DA ESAD'IN KURBANI OLDU

Haberde adı geçen kadın danışmanın, aynı zamanda televizyon sunuculuğu da yaptığı belirtilen Luna al-Shibl olduğu ifade edildi. İddialara göre al-Shibl, Esad’a yakınlığı sayesinde devlet içindeki nüfuzunu artırdı ve Esad’ın özel ilişkilerinde aracı bir rol üstlendi. Bazı kaynaklar, bu durumun rejim içindeki dengeleri sarstığını ileri sürdü.

SARAY ÇEVRESİNDE RAHATSIZLIK MEYDANA GELDİ

Eski saray yetkilileri ve bölgeye yakın kaynakların aktarımlarına göre, ülkede askeri başarısızlıklar ve iç karışıklıklar yaşanırken Esad’ın özel yaşamındaki bu davranışlar, yönetim kadroları arasında huzursuzluğa yol açtı. Bu durumun, iktidar çevresindeki iç çekişmeleri daha da derinleştirdiği iddia ediliyor.

OTOYOLDA ŞÜPHELİ ÖLÜM

Luna al-Shibl’in 2024 yazında başkent Şam dışında bir otoyolda, BMW marka araç içinde ölü bulunması iddiaların odağına yerleşti. Olayla ilgili resmî makamlar ölümün “trafik kazası” sonucu meydana geldiğini açıklasa da bazı kaynaklar, olay yerindeki çelişkili bulgulara dikkat çekti. Al-Shibl’in ölümünün, Esad’la olan geçmiş ilişkileri nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği öne sürüldü.

Suriye iç savaşı boyunca ve sonrasında Beşar Esad yönetimi; savaş suçları, muhaliflere yönelik baskılar ve sivillere karşı şiddet iddiaları nedeniyle uluslararası kamuoyunun yoğun eleştirilerine hedef olmuştu. Son ortaya atılan bu iddialar da, Esad’ın hem özel yaşamı hem de iktidar pratiğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.