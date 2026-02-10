Endonezya'nın Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk ülke olacağı iddia edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre Endonezya askerlerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı kapsamında oluşturulan Uluslararası İstikrar Gücü kapsamında konuşlandırılması için Gazze'de hazırlıklar sürüyor.

İsrailli güvenlik kaynağı Gazze'ye konuşlanacak Endonezya askerlerinin güneydeki Refah ve Han Yunus kentleri arasındaki bölgede bulunacağını aktardı.

"GAZZE'YE GİREN İLK YABANCI GÜÇ OLACAK"

Endonezya'nın Uluslararası İstikrar Gücü bünyesinde Gazze'ye giren ilk yabancı güç olacağını belirten kaynak, askerlerin konaklayacağı yerlerin inşasına başlandığını ve birkaç hafta içerisinde hazır olacağını ileri sürdü.

Askerlerin bölgeye ne zaman konuşlanacağı konusunda net bir tarih paylaşılmazken birkaç bin Endonezya askerinin Gazze'de görev yapacağının tahmin edildiğine ve askerlerin Gazze Şeridi'ne nakli için Tel Aviv ile Jakarta arasında görüşmelerin başladığına işaret edildi.

KOMUTANLIĞINI ABD'Lİ TÜMGENERAL ÜSTLENECEK

Trump'ın Gazze planı çerçevesinde güvenliği sağlamak üzere oluşturulan Uluslararası İstikrar Gücü'nün bölgeye konuşlandırılacağı aktarılmıştı.

Gazze'ye konuşlanacak uluslararası gücün komutanlığını ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers'ın üstleneceği açıklanmıştı.