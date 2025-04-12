Beyaz Saray: Çin misillemeye devam ederse, bu Çin için iyi olmaz

İHA

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"BU ÇİN İÇİN İYİ OLMAZ"

Çin ile tırmanan ve piyasaları sarsan ticaret savaşına değinen Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Pekin ile bir ticaret anlaşmasına varılması konusunda iyimser olduğunu belirtti.

Leavitt açıklamasında Çin’e gözdağı vererek, "Çin misillemeye devam ederse, bu Çin için iyi olmaz" ifadelerini kullandı.

"BAŞKAN, İRAN'IN BİR SEÇİM YAPMASI GEREKTİĞİNİ ÇOK AÇIK BİR ŞEKİLDE İFADE ETTİ"

İran ile yaşanan nükleer gerilim hakkında da konuşan Leavitt, "Başkan Donald Trump, İran'ın nükleer programından vazgeçmemesi halinde cehenneme gideceğini bilmesini istiyor" diye konuştu.

Trump’ın nihai amacının İran’ın asla nükleer silah elde edememesini sağlamak olduğunu söyleyen Leavitt, diplomatik çabaların başarısız olması durumunda "tüm seçeneklerin masada" olduğunu vurguladı.

Leavitt, "Ancak İranlılara ve ulusal güvenlik ekibine tüm seçeneklerin masada olduğunu ve İran'ın bir seçim yapması gerektiğini çok açık bir şekilde ifade etti. Ya Başkan Trump'ın taleplerini kabul edersiniz ya da bunun bedeli ağır olur. Başkan da böyle düşünüyor. Bu konuda çok güçlü hisleri var" şeklinde konuştu.