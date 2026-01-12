Beyaz Saray: Trump, İran'a karşı güç kullanabilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD-İran hattında yeni gelişme...

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Fox News'e açıklamalarda bulundu.

Leavitt, burada yaptığı açıklamada İran'da yaşanan protestolara değinerek ABD'nin olası müdahelesi hakkında konuştu.

"TRUMP, GÜÇ KULLANMAKTAN KORKMUYOR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten sözcü, "Trump İran'a karşı askeri güç kullanmaktan korkmuyor ama ilk seçeneği her zaman diplomasi" dedi.

"VENEZUELA İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDEYİZ"

Venezuela'ya yapılan müdahale hakkında da konuşan Leavitt, "Şu ana kadar Venezuela’daki geçici yönetimle tam bir iş birliği içindeyiz.

Başkan Trump’ın 500 milyar dolarlık bir enerji anlaşmasını gördünüz. 31 milyon varil petrol satılmak üzere şu an ABD’ye doğru yolda." ifadelerini kullandı.

İRAN'DA HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Başkent Tahran’da başlayan protestolar, ülkenin 31 eyaletinin tamamına yayıldı.

Tebriz, Meşhed, Ahvaz, İsfahan, Şiraz, Kum, Yezd, Kirmanşah, Kirman ve Kereç gibi birçok kentteki gösterilerde kamu kurumları ve polis araçları ateşe verildi.

Tahran yönetimi, protestoların büyümesi üzerine ülke genelinde internet erişimini kesti.